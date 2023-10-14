İsrail ordusu duyurdu: Kapsamlı saldırıya hazırlanıyoruz

İsrail ordusu, yüz binlerce yedek askerin de yardımıyla Gazze'ye yönelik "kapsamlı bir saldırıya hazırlandığını" duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu duyurdu: Kapsamlı saldırıya hazırlanıyoruz

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüz binlerce yedek askerin de yardımıyla, İsrail Ordusu'nun "kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı" kaydedildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

HAMAS 126 İSRAİLLİ'Yİ REHİN ALDI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti.

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca, ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.

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