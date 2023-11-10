İsrail ordusu Gazze'de hastaneleri vurdu: 6 ölü

İsrail ordusu akşam saatlerinde Endonezya Hastanesi'nin yakınına, daha sonra Rantisi Çocuk Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Şifa Hastanesi'nin bahçesine yapılan saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail ordusu Gazze'de hastaneleri vurdu: 6 ölü

İsrail, 35 gündür Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Rantisi Çocuk Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu hastanede yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. İsrail ordusunun ilerleyen saatlerde ise Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in El-Avda Hastanesi çevresini vurduğu, 2 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail, son saatlerde hastanelere eş zamanlı saldırılar düzenledi" dedi.

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ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ETRAFI VURULDU

İsrail, akşam saatlerinde ise Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurmuş, hastalar ve hastaneye sığınan binlerce sivil büyük panik yaşamıştı. Endonezya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, gece boyunca Endonezya Hastanesi yakınında patlamalar meydana geldiği, saldırıların hastanenin bazı bölümlerine zarar verdiği duyuruldu. Açıklamada, "Endonezya, Gazze'deki sivillere ve sivil tesislere yönelik vahşi saldırıları bir kez daha kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre Gazze'deki 35 hastaneden 18'i ve diğer 40 sağlık merkezi, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen hasar ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.

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