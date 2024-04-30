İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerlerini vurdu: 2 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 207 gündür sürerken, İsrail ordusunun Gazze’de kendi askerlerini vurduğu ortaya çıktı.

Gazze Şeridi’nde geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, yürütülen soruşturma sonucunda İsrail ordusuna ait bir tanktan bulundukları binaya açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi.

BELİRLENEN HEDEFLERİN DIŞINA ATEŞ EDİLDİ

Yiftah Tugayı'na ait bir tankın, belirlenen hedeflerin dışındaki binaya açtığı ateş sonucu askerlerin öldüğü ifade edildi.

Binada, açılan ateş sırasında hayatlarını kaybeden 28 yaşındaki Ido Aviv ve 37 yaşındaki Kalkidan Meharim’in yanı sıra çok sayıda İsrailli askerin de bulunduğu açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği kara harekatında bugüne kadar 263 askeri hayatını kaybetti.