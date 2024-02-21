İsrail ordusu, 'güvenli' olduğunu iddia ettiği Mevasi'ye girdi

İsrail’e ait tanklar ve zırhlı araçların Han Yunus Limanı'na ulaştığını belirten görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını söyledi.

Mevasi bölgesine İsrail güçlerinin girdiğini kaydeden tanıklar, Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunun İsrail askerlerince kesildiğini aktardı.

7 Ekim’den bu yana yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

Karadan bölgeye giren İsrail güçleri ile Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.