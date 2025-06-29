İsrail ordusu: Hamas'ın kurucularından El İsa'yı öldürdük

Kaynak: İHA
İsrail ordusu: Hamas'ın kurucularından El İsa'yı öldürdük

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından Hakham Muhammed İsa El İsa'nın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından ve "Muharebe ve İdari Destek Birimi" lideri olarak görev yapan Hakham Muhammed İsa El İsa'nın gece saatlerinde Gazze şehrinin Sabra semtinde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

El İsa'nın geçmişte Hamas'ın güç kurma çabalarına liderlik ettiği, eğitim karargahının başkanı olarak görev yaptığı, ayrıca 7 Ekim saldırısının planlanmasında ve yürütülmesinde önemli bir isim olduğu belirtildi.

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