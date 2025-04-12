İsrail ordusu işgale başladı! Kuzeyden ve Güneyden sıkıştırdılar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bir basın açıklaması gerçekleştirerek İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarını duyurdu.

Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini ve Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini de söyledi.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İNSANLAR SÜRGÜN EDİLDİ

Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve diğer mahallelerden halkı sürgün ederek buraları da işgal ettiğini belirtti.

"Morag Koridoru"nun işgaliyle yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı Refah kentini de içine alacak şekilde İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oldu.

İsrail ordusunun faaliyetlerinin "Gazze'nin büyük bölümüne güçlü şekilde yayılacağı" nı belirten Katz, OCHA'nın açıklamasına göre yaklaşık yüzde 65'i yasak bölge ilan edilen Gazze'de, halkı şu an bulundukları yerlerden de süreceklerine işaret etti.