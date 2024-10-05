İsrail ordusu Lübnan'dan gönderilen İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gelen bir İHA'nın Batı Celile'deki Adamit yerleşiminin İsrail hava kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca Hayfa Körfezi ve Kermel Dağı bölgesindeki sirenlerin çalınmasının ardından Lübnan tarafından iki roket fırlatıldığı tespit edildi. Roketlerden biri savunma sistemleri tarafından havada vurulurken, diğer açık bir alana düştü.

Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında, İsrail askeri halkının moralini korumak ve derleme bilgilerinden yararlanmak amacıyla medya üzerinde sıkı sansür uygulamaları sürüyor. Bu sansür, saldırılarda yaşanan kayıplar ve maddi hasarlarla ilgili bilgilerin paylaşılması da kısıtlanıyor