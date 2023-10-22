İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu

Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, kara harekatı için de bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor. Binlerce tankla Gazze sınırında bulunan İsrail ordusu, Mısır'a ait bir askeri karakolu yanlışlıkla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır karakolunu ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi. Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti.” bilgisini paylaştı.

Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, “İsrail’in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini” ifade etti.