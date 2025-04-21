İsrail ordusu Mısır sınırından askerlerine ateş açıldığını iddia etti

Kaynak: AA
İsrail ordusu Mısır sınırından askerlerine ateş açıldığını iddia etti

İsrail ordusu, Mısır sınırı yakınlarında askerlerine ateş açıldığını ileri sürdü.

İsrail'den yapılan açıklamada, İsrail'in güneyinde Mısır sınırı yakınında yer alan "Kadeş Barnea" bölgesi yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, askerlerine ateş açılan bölgede güvenlik taraması yürüttüğü kaydedildi.

ATEŞ SESLERİ DUYULDU

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN da bazı ordu mensuplarının, Mısır sınırından özellikle Nitzana Sınır Kapısı karşısından ateş sesleri duyduğunu aktardı.

KAN'ın internet sitesinde yer alan habere göre, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ve bölgeden ateş açıldığına dair herhangi bir belirtiye henüz ulaşılamadı.

Haberde ayrıca olayın ayrıntılarını öğrenmek için bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Mısır tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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