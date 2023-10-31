İsrail ordusu mülteci kampını vurdu. En az 100 ölü var

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu mülteci kampını vurdu. En az 100 ölü var

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunu hava saldırısı sonucunda, en az 100 kişinin öldüğünü, 450 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kısa sürede sosyal medyada da hızlıca yayılan görüntülerde onlarca konutun yıkıldığı ve yaralıların çevredekiler tarafından eldeki imkanlar dahilinde taşındığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatının Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları tarafından püskürtüldüğü iddiasının ardından İsrail'in Hamas'ı yıldırma amaçlı bu saldırıyı yaptığı düşünülüyor.

Vurulan kamptaki yıkımın boyutu ve can kaybı henüz belirsizliğini koruyor.

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