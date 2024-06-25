İsrail ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak. İddia en yakınından geldi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla bir araya geldiği buluşmada birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini, kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediği haberini geçti.

Haberde, ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'ya bazı esir yakınları sözünü keserek tepki gösterdi. Esir yakınları Netanyahu’ya tepki gösterirken Gazze'de esir tutulan yakınlarının hayatlarının orduya bağlı olduğunu belirttiği aktarıldı.

DEFALARCA TEKRARLADI

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına yönelik olmadığını, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca dile getirdiği iddia edildi.

Görüşmede yaşanan tartışmaya dair basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu’nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

Haberde, Sara Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede çok sayıda ordu yetkilisinin de yer aldığı dile getirildi.

ESİR AİLESİNDEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Öte yandan oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına tepki gösterdi. Zangauker Netanyahu’yu hayat kurtarmak yerine hayali komplo yaymak ve bölücülük yapmakla suçladı.

Zangauker, ayrıca Netanyahu iktidarda kaldığı müddetçe bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını iddia etti.