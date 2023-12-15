İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü

Kaynak: AA
İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırı sonucu 5 kişi öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki bir okula saldırdığını duyurdu.

Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef alan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı.

Saldırı sonucunda en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

GECE BOYUNCA BOMBALAMA DEVAM ETTİ

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

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