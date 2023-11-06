İsrail ordusu ölen İsrailli asker sayısını açıkladı

Gazze Şeridi’nde dün akşam saatlerinde üçüncü kez iletişim ve internet hizmetleri tamamen kesildi. İletişimin kesilmesinin ardından İsrail hava kuvvetleri bölgeye yönelik hava saldırısını yoğunlaştırırken, kara birlikleri ise Gazze şehrini kuşatma altına aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, ordunun Hamas’a ait tüneller ile bir çok noktaya geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun hastanelerin çevresini yoğun şekilde bombaladığı, en şiddetli saldırıların Şifa Hastanesi çevresine gerçekleştirildiği kaydedildi.

IDF’den yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde son bir günde tüneller, askeri noktalar, gözlem noktaları dahil olmak üzere 450'den fazla noktaya saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 22 yaşındaki Shahar Cohen Mivtach adlı askerin dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü, bir askerin ise ağır yaralandığını duyurdu. Bir askerin daha hayatını kaybetmesi sonucu kara harekatına başlamasından bu yana İsrail ordusundaki can kaybı 30’a yükseldi.

GAZZE’DE 88 BM ÇALIŞANI ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki 88 BM çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, bunun BM kurumlarında şu ana kadar tek bir çatışmada kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğu ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardımlar gönderilmeye devam ediyor. ABD’li bir yetkili, İsrail’in tıbbi malzeme taşıyan Ürdün’e ait askeri uçağın iniş yapmasına izin verdiğini duyurdu. Yardımın Gazze’ye ABD ve İsrail yetkililerinin koordinasyonunda ulaştırıldığı kaydedildi.

ABD DENİZALTI KONUŞLANDIRDI

ABD Merkez Komutanlığı, donanmaya ait Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde görev yapmak üzere bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı. Komutanlık denizaltının konuşlandığı noktayı duyurmazken, nükleer enerjiye sahip Ohio sınıfı denizaltıların aynı zamanda nükleer savaş başlıkları taşıdığı biliniyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yarın Gazze ve İsrail’deki çatışmalar nedeniyle bir kez daha acil toplantı düzenlemesi bekleniyor.