İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekildi.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini ve binalarını bombaladı.

Hastanenin elektrik jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümleri havaya uçuruldu. İsrail güçleri, gerçekleştirdikleri yıkımın ardından hastaneden çekildi.

Yerel kaynaklara göre, Şifa Hastanesi'nde halen vücutlarındaki ciddi ve kritik kırıklar sebebiyle hareket ettirilemeyen ve nakil için özel ambulanslara ihtiyaç duyan yaklaşık 180 hasta ve 7 sağlık personeli bulunuyor.

Sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle yaralı ve hastalardan 19'u hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hastanede kalan hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek su sıkıntısı çektiği ve hastaneden çıkarılmayı beklediği belirtiliyor.

İsrail ordusu, birkaç gün boyunca kuşatma altında tuttuğu Şifa Kompleksi'ne 14 Kasım'da baskın düzenlemişti. Bu sırada hastane çevresinde Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşanmıştı.

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