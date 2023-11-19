İsrail Ordusu sivillerin bulunduğu binayı vurdu: 19'u çocuk 32 sivil hayatını kaybetti

İsrail Ordusu Cibaliye Mülteci Kampı’nda sivillerin olduğu bir binaya hava saldırısında bulundu. Saldırıda 192u çocuk 32 Filistin’li hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bölgede fosfor bombası kullandığı görüldü.

KAYNAK: İHA
İsrail Ordusu sivillerin bulunduğu binayı vurdu: 19'u çocuk 32 sivil hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 43 gündür aralıksız sürdürüyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, kiliseler olmak üzere birçok yeri hedef alan İsrail ordusu, yine sivillerin sığındığı Abu Habal ailesine ait binayı vurdu. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırı sonucunda aynı aileden 19’u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybetti. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını ise bölge halkı yaptı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı’na bugün düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığı görüldü.

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