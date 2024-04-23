İsrail ordusunda, üst düzey ikinci istifa

Kaynak: AA
İsrail ordusunda, üst düzey ikinci istifa
İsrail ordusunda ülkenin Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox, gelecek ağustos ayında görevinden istifa etmeye kararlı olduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox, istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdi.

Fox’un görevden ayrılma kararı önümüzdeki ağustos ayında geçerli olacak.

Haberde, yaklaşık 3 yıl boyunca yürüttüğü görevinden Fox'un neden istifa etmek istediğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Gün içinde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın da Genelkurmay Başkanı Halevi'ye sunduğu istifasının kabul edildiği ve birkaç hafta içinde uygulamaya konulacağı duyurulmuştu.

Fox'un kararının da Haliva'nın istifasını sunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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