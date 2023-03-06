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İsrail ordusundaki 37 pilottan Netanyahu’nun yargı reformuna protesto

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:20
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İsrail ordusundaki 37 pilottan Netanyahu’ya protesto

İsrail ordusundaki 37 pilottan Netanyahu’nun yargı reformuna protesto
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İsrail ordusunda görev yapan 37 savaş uçağı pilotu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifini protesto amacıyla 8 Mart'taki eğitimlerine katılmayacağını duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusuna bağlı "Çekiç Filosu"nda görev yapan 37 yedek pilotun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacakları yönünde ortak bildiri yayımladığı belirtildi.

İSRAİLLİ ESKİ BAKANDAN PİLOTLARIN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Öte yandan, İsrail'de önceki dönem hükümetlerde Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevi yapan Haim Ramon, Çekiç Filosu pilotlarının bildirisine tepki göstererek, ülkede son dönemde zorunlu askerlik hizmetinin reddedilmesi yönünde yapılan çağrıları eleştirdi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan Ramon, "Askerliği reddetmekten bahsedenler... bu İsrail toplumunu tamamen tasfiye etmektir, bu ülkedeki tüm meşru şeylerin çiğnenmesidir." ifadelerini kullandı.

Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu, son haftalarda Netanyahu'nun yargı reformu paketine karşı protestoların artmasının ardından "ihtiyat sistemi"nde ciddi bir krizin ortaya çıkmasından endişe ediyor.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN "YARGI REFORMU"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Ülkede, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler, 9 haftayı geride bıraktı.

Sonuncusu dün düzenlenen ve başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. (AA)

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