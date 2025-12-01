İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dikkat çeken telefon kararı geldi.

Ordu, üst düzey komuta kademesinde siber güvenliği güçlendirmek için önemli bir adım attı.

ÜST DÜZEY SUBAYLAR İPHONE KULLANACAK

Ordu Radyosu ve Jerusalem Post’da yer alan habere göre, IDF, resmi iletişim hatlarında Android telefon kullanımını yasakladı ve yarbay ile üzeri rütbedeki subaylar için iPhone kullanımını zorunlu kıldı.

NEDENİ SİBER TEHDİTLERE KARŞI KORUMA

Kararın, gizli askeri bilgilere yönelik siber tehditlere karşı daha sıkı bir koruma oluşturmak amacıyla alındığı belirtiliyor. Yetkililere göre bu adım, üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskini azaltmayı ve güvenlik protokollerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

IDF'nin işletim sistemini tek bir marka üzerinden yürütmesiyle güvenlik kontrollerinin, yazılım güncellemelerinin ve sızma tespit süreçlerinin daha kolay yönetilebileceği belirtiliyor.