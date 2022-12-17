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İsrail operasyon için düğmeye bastı

İsrailli iki şirket, Peru'da protestolar nedeniyle mahsur kalan İsraillilerin kurtarılması için operasyon başlatacağını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:15
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İsrail, Peru'da mahsur kalan İsraillilerin kurtarılması için operasyon başlatacak

İsrail operasyon için düğmeye bastı
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv merkezli arama kurtarma şirketi Magnus ile Netanya kenti merkezli seyahat sigorta şirketi PasportCard'ın Peru'da mahsur kalan İsraillilere yönelik kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iki İsrail şirketinden yapılan ortak açıklamada, "Alınan ek istihbarat bilgilerinin ardından bu gece kurtarma operasyonunun başlatılması için onay alındı." ifadelerine yer verildi.

Peru'daki olağanüstü durum nedeniyle planlanan kurtarma operasyonuna ilişkin daha fazla ayrıntı verilemediği aktarılan açıklamada, mahsur kalan İsrailliler güvenli bir bölgeye nakledildikten sonra yeni bir güncelleme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

İsrail resmi makamlarından ise söz konusu kurtarma operasyonuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

PERU'DA PROTESTOLAR NEDENİYLE 5 BİN TURİST MAHSUR KALDI

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan gösterilerde 20 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

Ülkenin birçok noktasında devam eden eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatılmış, 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı bildirilmişti.

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