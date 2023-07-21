İsrail polisi Doğu Kudüs'teki cuma namazına müdahale etti

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, arazilerindeki zeytin ağaçlarını işledikleri için mahkemenin verdiği cezayı protesto etti.

İsrail polisi Doğu Kudüs'teki cuma namazına müdahale etti

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kılmaya çalışan Filistinlilere ses bombasıyla müdahale etti.

İsrail'in Filistinlilerin kendi arazilerindeki zeytin ağaçlarını işlemelerine engel olmasını protesto etmek isteyen yüzlerce Filistinli, Silvan Mahallesi'nde toplandı.

Bir grup Filistinli, cuma namazı vaktinde yola seccadelerini sererek namaza durmaya hazırlandı.

İsrail polisi ise namaz kılmak isteyen Filistinlilere cop ve ses bombasıyla müdahale etti.

Namazın bitmesinin ardından Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. İsrail polisi Filistinlilere TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yer alan Bostan bölgesinde Filistinli "Semrin" ve "El-Abbasi" aileleri Vadi Rababa bölgesindeki zeytinlerini işledikleri gerekçesiyle İsrail Tabiat ve Parklar İdaresi tarafından mahkemeye verilmişti. İsrail mahkemesi, Filistinli ailelerin her birine 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 500 dolar) ceza vermişti.

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