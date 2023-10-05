İsrail polisi, Kudüs'te kiliseye tüküren fanatik Yahudileri gözaltına aldı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Sukot Bayramı kutlayan fanatik Yahudiler, hakaret amaçlı tarihi kiliseye tükürdü. İsrail polisi, kiliseye tüküren 5 kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
İsrail polisi, Kudüs'te kiliseye tüküren fanatik Yahudileri gözaltına aldı

İşgal altında olan Kudüs’te fanatik Yahudiler “Sukot Bayramı”nı kutlamak için bir araya geldi. Binlerce Yahudi ellerindeki tahta çubuklarla Doğu Kudüs’ün Eski Şehri bölgesine geldi. Hristiyanların ibadet ettiği tarihi kilisenin önünden geçerken yere tüküren biri çocuk 5 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Eski Şehir bölgesinde ayrılıkçı kesim tarafından Hıristiyanlara yönelik yapılan davranışı kınadı. Bu saldırıların Kudüs’ü ve Kudüs’teki kutsal mekanların maruz kaldığı baskı, kısıtlama ve sınır dışı etme uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten bakanlık, uluslararası topluma İsrail’in ihlallerini durdurması için çağrıda bulundu.

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