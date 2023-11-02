İsrail polisi, Kudüs'te Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarını darp etti.
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de Filistin bayrağı asan Neturei Karta mensuplarına sert müdahalede bulundu.
Polis memurları gruptan bazı kişileri çelme takıp yere düşürdü ve yumrukladı.
Neturei Karta, İsrail devletine ve Siyonizm'e dini ve ahlaki gerekçelerle karşı çıkan, dünya genelinde özellikle Filistin'e verdikleri destekle tanınıyor.