İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde ibadet edenlere saldırdı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında akşam ve teravih namazını bitirdikten sonra çok sayıda Filistinli genci dövdü.

İsrail polisinin saldırısı sonrası iki Filistinli gencin bedeninde morluklar meydana geldi.

Ramazan’ın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığı duyurulmuştu.

Kadir Gecesi’ni idrak etmek için İsrail vatandaşı olan binlerce Filistinli de yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs’e gelmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kadir Gecesi için Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli ise Tel Aviv yönetiminin engeline takılmıştı.