İsrail, saldırılarda ölen, kaybolan ve rehin tutulan yabancı kişi sayısını yayınladı

İsrail, 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda yabancı ülkelerin vatandaşı olan 259 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin kayıp olduğu ve en az 135 kişinin ise rehin alındığı açıkladı.

KAYNAK: İHA
İsrail, saldırılarda ölen, kaybolan ve rehin tutulan yabancı kişi sayısını yayınladı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail tarafı saldırılarda ölen, kaybolan ve rehin tutulan yabancı kişilerin sayısını yayınladı. İsrail tarafı saldırıların başlangıcından bu yana 40 ülkeden 259 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin kayıp olduğu belirtti.

Açıklamalarda, 3 Avusturyalı, 21 Arjantinli, 1 Avustralyalı, 3 Azerbaycanlı, 2 Belaruslu, 6 Brezilyalı, 1 Kamboçyalı, 6 Kanadalı, 2 Şilili, 5 Çinli, 2 Kolombiyalı, 1 Eritreli, 1 Estonyalı, 23 Fransız, 16 Alman, 2 Hintli, 1 İrlandalı, 6 İtalyan, 1 Kazak, 1 Letonyalı, 1 Litvanyalı, 2 Moldovalı, 5 Nepalli, 1 Paraguaylı, 2 Perulu, 4 Filipinli, 1 Portekizli, 5 Romanyalı, 23 Rus, 2 Güney Afrikalı, 1 Sri Lankalı, 1 Sudanlı, 24 Taylandlı, 3 Türk, 14 İngiliz, 25 Ukraynalı, 34 ABD’li ve 7 Özbekistanlı olmak üzere toplam 256 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 5’i Arjantinli, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Brezilyalı, 1’i Kanadalı, 1’i Çinli, 2’si Eritreli, 1’i Fransız, 6’sı Alman, 1’i İrlandalı, 4’ü İtalyan, 5’i Nepalli, 2’si Filipinli, 1’i Polonyalı, 4’ü Rus, 1’i Güney Afrikalı, 2’si İspanyol, 1’i Sri Lankalı, 21’i Taylandlı, 2’si İngiliz, 2’si Ukraynalı ve 5’i ABD’li olmak üzere toplam 69 kişiden ise haber alınmadığı ifade edildi.

Saldırılar sonucu 25 farklı ülkeden en az 135 kişinin rehin tutulduğunu belirtilen açıklamada, rehinelerin 54’ünün Taylandlı, 15’inin Arjantinli, 12’sinin Alman, 12’sinin ABD’li, 6’sının Fransız, 6’sının Rus, 5’inin Nepalli, 3’ünün Meksikalı, 2’sinin Filipinli, 2’sinin Tanzanyalı, 2’sinin Macar, 2’sinin İngiliz, 2’sinin Ukraynalı, 1’inin Avustralyalı, 1’inin Avusturyalı, 1’inin Brezilyalı, 1’inin Kanadalı, 1’inin Çinli, 1’inin Kolombiyalı, 1’inin Danimarkalı, 1’inin Hollandalı, 1’inin Polonyalı, 1’inin Sırp, 1’inin Güney Afrikalı ve 1’inin Sri Lankalı olduğu ifade edildi.

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