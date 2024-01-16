İsrail saldırılarında 2 İsrailli esir daha öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Hamas, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky’nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü ifade etti. Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky’nin cansız bedenlerine ait video paylaştı.

Hamas’ın paylaştığı videoda yer alan başka bir İsrailli esir olan Noa Argamani ise İsrail hava saldırısında yaralandığını aktardı.

GAZZE’DE CAN KAYBI

İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de 15 Ocak itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 100’e çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 102 gündür devam ediyor. Bölgede yoğun bombardımanını devam ettiren İsrail ordusu, sivilleri hedef almaktan çekinmeyerek çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi de öldürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybı sayısının 24 bin 100’e, yaralı sayısının ise 60 bin 834’e yükseldiği ifade edildi.