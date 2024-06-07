İsrail saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybederken 3 Filistinli de yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerine göre, İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi. Aynı bölgede, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) bir grup Filistinlinin bulunduğu noktayı vurduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Gazze'nin ortasındaki El-Megazi Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen İsrail topçu saldırısında yaşlı bir Filistinlinin öldüğünü ve cenazesinin sağlık ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği bombardıman sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son Haberler
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın Gündem
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini Spor
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı Yerel Haberler
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu Yerel Haberler
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu
Gelinlik denemek artık ücretli. Düğün yapacaklara kötü haber Ekonomi
Gelinlik denemek artık ücretli. Düğün yapacaklara kötü haber