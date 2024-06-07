İsrail saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerine göre, İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi. Aynı bölgede, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) bir grup Filistinlinin bulunduğu noktayı vurduğu bildirildi.
Görgü tanıkları, Gazze'nin ortasındaki El-Megazi Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen İsrail topçu saldırısında yaşlı bir Filistinlinin öldüğünü ve cenazesinin sağlık ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığını belirtti.
Öte yandan, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği bombardıman sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı.