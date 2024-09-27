İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar Suriye'ye gidiyor. 3 günde 30 bin kişi göç etti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar Suriye'ye gidiyor. 3 günde 30 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

Llosa, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Son 72 saatte 30 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti." ifadelerini kullanan Llosa, bu sayının artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Llosa, 30 bin kişinin yüzde 80'inin Suriyeli, yüzde 20'sinin ise Lübnanlı olduğunu söyleyerek gelenlerin yüzde 50'sinin çocuk ve genç olduğunun altını çizdi.

İnsanların savaş halindeki bir ülkeden 13 yıldır çatışmaların yaşandığı ülkeye geçtiğini hatırlatan Llosa, bunun son derece zor bir seçim olduğunu da vurguladı.

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İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 748 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

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Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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