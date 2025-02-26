İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu. Kara harekatı da başladı

Düzenleme: Kaynak: AA

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İşgal güçleri Dera kırsalında yer alan Tasil kasabasına karadan girdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

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İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. Washington'da düzenlenen bir programa video konferansla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." dedi.

Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini dile getiren Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürdü.

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