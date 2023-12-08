İsrail savaşı bitirmek için 2 şart sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Gazze yönelik saldırılarının bitmesi için gerekli şartlarını açıkladı.

KAYNAK: AA
İsrail savaşı bitirmek için 2 şart sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.” dedi.

BİLGİ PAYLAŞMADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ALIKONULDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Planlama konusunda herhangi bir netlik duygusuna veya yarın ne olacağına dair bir fikre sahip değiliz. (Gazze'deki durum) Bunun sonunun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda aralarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un oğlu başta olmak üzere 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 89'a yükseldi.

İSRAİL HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

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