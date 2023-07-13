İsrail Savunma Bakanı Galant, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la görüştü.

İsrail Savunma Bakanı Galant, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü

İHA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Galant’ın Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la görüştüğü belirtildi.

Galant’ı Azerbaycan’da görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Hasanov, Azerbaycan ve İsrail arasında yüksek düzeydeki iş birliğinin sadece ülkelerin kalkınmasında değil, bölgede güvenliğin sağlanmasında da önemli rol oynadığını ifade etti.

Samimi görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren İsrail Savunma Bakanı Galant da Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin dostluk ve karşılıklı güvene dayalı olduğunu vurguladı. Galant, askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesi açısından bu tür toplantıların ve karşılıklı ziyaretlerin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede Azerbaycan ile İsrail arasında askeri, askeri-teknik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

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