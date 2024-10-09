İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan İran’a sürpriz saldırı sinyali

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan İran’a sürpriz saldırı sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi.

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İsrail'in İran'a misilleme yapması beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi. Gallant, İran'ın "ne olduğunu ya da nasıl olduğunu anlamayacağını" belirterek, İran'ın füze saldırısında "başarısız" olduğunu ifade etti.

İran saldırısında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait pistlerin ve uçakların zarar görmediğini aktaran Gallant, saldırıda hiçbir asker ya da sivilin de zarar görmediğini vurguladı. İsrail yönetiminin İran'a yönelik saldırı konusunda hemfikir olduğunu belirten Gallant, "Tüm emir komuta zinciri aynı hizada ve bu konuya odaklanmış durumda" dedi.

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