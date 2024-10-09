Gazze'de can kaybı 42 bini geçti! İsrail saldırıları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 42 bini geçti! İsrail saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 10'a ulaştı. Son 24 saatteki saldırılarda 45 Filistinli öldü, 130 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 369 gündür uyguladığı saldırılar hakkında bilgi verdi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 10'a, yaralı sayısının ise 97 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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