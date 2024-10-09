Gazze'de can kaybı 42 bini geçti! İsrail saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 369 gündür uyguladığı saldırılar hakkında bilgi verdi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 10'a, yaralı sayısının ise 97 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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