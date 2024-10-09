İsrail, Gazze'de hastane bahçesindeki çadırları vurdu: 16 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail, Gazze'de hastane bahçesindeki çadırları vurdu: 16 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de hastane bahçesinde yerinden edilenlere ait çadırları bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 369. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan El-Yaman El-Said Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları vurdu.

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Yerel kaynaklar, 16 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Tıbbi kaynaklar, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren 50'si Kuzey Gazze'de olmak üzere 64 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise İsrail'in Kuzey Gazze'de özellikle Cibaliye Mülteci Kampında 5 gündür sivillere yönelik saldırıları sonucu 125 can kaybının yaşadığını açıkladı.

Onlarca cansız bedenin de sokaklarda olduğu belirtildi.

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