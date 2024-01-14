İsrail Savunma Bakanı savaş kabinesi toplantısını terk etti. Büyük kriz

İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Yoav Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddialarına geniş yer verildi.

Özel kalem müdürünün toplantıya katılmasına izin verilmemesi sebebiyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" yorumları yapıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre ise, Gallant'ın Başbakan Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" belirtildi.

The Times of Israel'de yer alan bilgilere göre ise Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer buldu.

Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşandığı uzun zamandır iddia ediliyordu.