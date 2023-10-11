İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlattı. Saldırıda Gazze’den İsrail’e, İsrail’den de Gazze’te yüzlerce roket, bomba atıldı.
Silahlı grupları yerleşim yerlerine girererk binlerce sivil öldürdü.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Hamas’ın ‘pişman olacağını’ ve Gazze’nin ‘asla eskisi gibi olmayacağını’ söyledi.
"TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ"
Bakan, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrole aldık. Şimdi tam taarruza geçiyoruz” dedi.
SAVAŞ ŞİDDETLENİYOR
İsrail Gazze Şeridi’ne elektrik, doğalgaz, gıda ve su tedarikini de durdurmuştu.
Hamas’a karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail de Gazze Şeridi’ni dört gündür yoğun biçimde bombalıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün art arda yaptığı açıklamalarda Hamas’a verecekleri yanıtın Ortadoğu’da dengeleri değiştireceğini söylemiş, “Ha Hamas ha IŞİD” diyerek gerek Hamas’a gerekse İsaril’in düşmanlarına ‘onlarca yıl unutamayacakları bir bedel ödetileceğini’ dile getirmişti.