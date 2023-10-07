İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek

Hamas'ın başlattığı operasyon sonrasında çok sayıda füze tarafından vurulan İsrail savaş kararı aldı ve karşılık vermeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan sert bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek

Editör: Serhat Ağa

Dünya İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşa kilitlenmişken tarafların sert açıklamaları birbiri ardına geliyor. Yaşanan saldırıların daha da artacağı yönünde yapılan açıklamalar birbiri ardına gelirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallent de sert bir açıklamada bulundu ve "Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek" dedi.

İşte İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın o açıklamaları:

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“Bugün kötülüğün yüzünü gördük. Hamas (terör örgütü), İsrail Devleti vatandaşlarına karşı, erkek, kadın, çocuk ve yaşlı ayrım gözetmeksizin vahşi bir saldırı başlattı.

Hamas bir hata yaptığını, çok ciddi bir hata yaptığını çok çabuk anlayacak ve bunun bedelini ağır ödeyecek.

On beş yıl önce Güney Komutanlığı Başkanı olarak Hamas'ın 'boynunu kırmaya' (yok etmeye) çok yaklaşmıştım. Siyasi kademe tarafından durduruldum. Bu fenomen devam etmeyecek. Önümüzdeki 50 yıl boyunca Gazze'deki gerçekliği değiştireceğiz. Daha önce olan artık olmayacak. Tam güçle faaliyet göstereceğiz.

İsrail vatandaşlarından kararlı olmalarını ve güvenlik güçlerimize destek olmalarını rica ediyorum.”

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