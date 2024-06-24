İsrail Savunma Bakanından ABD'ye kritik ziyaret

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Savunma Bakanından ABD'ye kritik ziyaret

ABD'nin İsrail'e sevk ettiği ilahların büyük kısmının ulaşmadığı tartışmalarının konuşulduğu bir süreçte İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Birleşik Devletler ziyareti dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın Washington'da resmi temasları çerçevesindeABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

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Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Hizbullah ile çatışmalar, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ile ABD ve İsrail arasındaki işbirliği konularının masaya yatıralacağı ifade edildi.

Gallant, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerin her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

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