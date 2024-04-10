İsrail Savunma Bakanlığının hassas bilgilerini hakaret gibi fiyata satıyorlar

Kaynak: AA
İsrail Savunma Bakanlığının hassas bilgilerini hakaret gibi fiyata satıyorlar
İsrail Savunma Bakanlığının bilgisayarlarını hackleyen korsanlar, ele geçirdikleri sözleşme bilgilerine 3,3 milyon dolara satılığa çıkardı. İsrail’den 500 Filistinli tutukluyu salmasını istedi.

İsrail Savunma Bakanlığına ait bilgisayarların hacklendiği açıklandı.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, bilgisayar korsanları bilgisayarlara sızarak hassas bilgilere ulaştı.

Hackerlar bu bilgileri Telegram gruplarından paylaşırken bakanlığa bağlı sistemlere nasıl sızdıklarını ve bilgilere nasıl ulaştıklarını gösteren bir görüntü de yayınladılar.

Yayınlanan belgelerin İsrail Savunma Bakanlığına bağlı sözleşmelere ait olduğu, ele geçirilen bilgilerin çeşitli forumlarda 50 Bitcoin (3,3 milyon dolar) karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi.

Hackerlar, İsrail'den 500 Filistinli tutukluyu serbest bırakmalarını istedi.

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