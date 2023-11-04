İsrail, Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı, yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansı vurduğunu doğruladı.

KAYNAK: AA
İsrail, Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan, dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre yaklaşık 500 bin kişi BM merkezlerine sığındı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananlar ve onların yakınları dahil on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜM DÜNYAYA YARALILAR İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nden yaralıların taşınması için yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirmişti.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapmıştı.

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