İsrail, Şifa Hastanesi’nin çevresine yoğun saldırılar düzenliyor

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin çevresine yoğun olarak saldırı düzenlediği duyuruldu.

KAYNAK: İHA
İsrail, Şifa Hastanesi’nin çevresine yoğun saldırılar düzenliyor

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına gece gündüz yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, ayrım gözetmeden hastane, sivil yerleşim yerleri, okul gibi birçok yeri vuruyor.

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin çevresinin yoğun bombardıman altında olduğu duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, binlerce sivilin sığındığı hastanenin yakınlarında baskınlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırılarda fosfor bombalarının da kullanıldığı aktarıldı.

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