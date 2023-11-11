İsrail, Şifa ve Endenozya hastanelerinin çevresini bombaladı

İsrail, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine yeniden saldırı düzenledi. Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endenozya Hastanesi'nin yakını da bombalandı.

KAYNAK: AA
İsrail, Şifa ve Endenozya hastanelerinin çevresini bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının da hedef alındığı bilgisi verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki hastaneleri hedef alan saldırıları, "delice ve anormal" olarak nitelendirdi.

Saldırılar nedeniyle ambulansların hareket edemediği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki hastaneler ile Şifa Hastanesi çevresinde saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

"Filistin" gazetesinde yer alan haberde, yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail ile direniş güçleri arasında "şiddetli çatışmaların" çıktığı bilgisi verildi.

Haberde ayrıca hastane çevresine, yoğun bir topçu saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

ENDENOZYA HASTANESİ'NİN YAKINI DA BOMBALANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin yakınına şiddetli saldırılar düzenledi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinliyi ‘canlı kalkan’ olarak kullandı Dünya
İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinliyi ‘canlı kalkan’ olarak kullandı
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil Dünya
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
Tosyalı'daki patlamaya ilişkin flaş iddia: Yanan işçiye damacana ile müdahale edildi Gündem
Tosyalı'daki patlamaya ilişkin flaş iddia: Yanan işçiye damacana ile müdahale edildi
Gazze'nin güneyine göç edenler, yolda "kıyamet dehşetini" yaşadıklarını anlattı Dünya
Gazze'nin güneyine göç edenler, yolda "kıyamet dehşetini" yaşadıklarını anlattı
Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz Dünya
Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
Kadıköy’de ‘10 bin lira’ nöbeti: Duyanlar akşamdan sıraya girdi Yaşam
Kadıköy’de ‘10 bin lira’ nöbeti: Duyanlar akşamdan sıraya girdi