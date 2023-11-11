İsrail, Şifa ve Endenozya hastanelerinin çevresini bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının da hedef alındığı bilgisi verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki hastaneleri hedef alan saldırıları, "delice ve anormal" olarak nitelendirdi.
Saldırılar nedeniyle ambulansların hareket edemediği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki hastaneler ile Şifa Hastanesi çevresinde saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
"Filistin" gazetesinde yer alan haberde, yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail ile direniş güçleri arasında "şiddetli çatışmaların" çıktığı bilgisi verildi.
Haberde ayrıca hastane çevresine, yoğun bir topçu saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
ENDENOZYA HASTANESİ'NİN YAKINI DA BOMBALANDI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin yakınına şiddetli saldırılar düzenledi.