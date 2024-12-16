İsrail, sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı

Kaynak: İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Uluslararası kamuoyunun tepkisine karşın Filistin’deki katliamlarına devam eden İsrail, Gazze Şeridi’nde bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus Şehri’nde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula yönelik saldırı düzenledi

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu en az 20 kişi yaşamını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Yaralıların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

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