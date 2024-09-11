İsrail sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu! 14 ölü

Bu gruptan 5 bin sivilin sığındığı belirtilirken, saldırı sonucunda ölenler arasında kadınlar, çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da olduğu bildirildi. Çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de 7 Ekim'de bu yana Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezinin hedef alındığı vurgulandı.

Ayrıca İsrail ve ABD yönetimlerinin, Gazze'de sivillere yönelik devam eden katliamlardan sorumlu olduğu fiziksel uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin "Hamas'a ait bir kontrol merkezinin" hedef kapsamını öne çıkardığı ileri sürüldü.