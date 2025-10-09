Endonezya, 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Başkent Cakarta'daki şampiyonaya kısa bir süre kala İsrail'den hiçbir sporcuya vize verilmeyeceği açıklandı.

"ENDONEZYA HÜKÜMETİ İSRAİLLİ SPORCULARA VİZE VERMEYİ REDDETTİ"

Konuyla ilgili Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim 2025 tarihleri ​​arasında Cakarta'da düzenlenecek Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katılacak İsrailli sporculara vize vermeyi reddetti. Bu adım, Endonezya'nın Filistin bağımsızlığını destekleme taahhüdü doğrultusunda atıldı." ifadeleri kullanıldı.