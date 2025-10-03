İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberi... İsrail Donanması, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan son Sumud Filosu gemisi Marinette'ye baskın yaptı. Gemidekilerin alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere uluslararası sularda müdahale etti. Saldırı esnasında çok sayıda gemi ve aktivist alıkonuldu.

Son verilere göre müdahale sonunda 497 aktivist gözaltına alındı.

SON GEMİYE DE SALDIRI

Öte yandan bugün sabah saatlerinde İsrail, filoya ait son tekne olan Marinette'e de saldırdı. Teknedeki aktivisler İsrailli askerler tarafından gözaltına alındı.

Polonya bayraklı Marinette isimli yatta üçü Türk altı aktivisti Gazze’ye taşımayı sürdürüyordu. Ancak İsrail ordusu, gemi Gazze’ye ulaşmadan saldırdı.

İsrail askerlerini taşıyan bir bot Marinette’ye yaklaşırken mürettebat canlı yayın açtı. İsrail askerlerinin Marinette’ye girmesinden kısa bir süre sonra yayın kesildi. Aktivistler, İsrail askerlerince alınkonuldu.

Türkiye-İsrail ticareti tam gaz devam etti! Sumud baskını da engel olmadıTürkiye-İsrail ticareti tam gaz devam etti! Sumud baskını da engel olmadı

Yeniçağ Gazetesi: İsrail'den tüm dünyaya 'sizi takmıyoruz' mesajı!Yeniçağ Gazetesi: İsrail'den tüm dünyaya 'sizi takmıyoruz' mesajı!

