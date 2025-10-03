Türkiye-İsrail ticareti tam gaz devam etti! Sumud baskını da engel olmadı

İsrail zulmü altında bulunan Gazze ablukasını kırıp kıtlık yaşayan Filistinlilere yardım götüren filoya baskın anlarında Aşdod açıklarında Cenk-8, Medkon Mersin, Bozkurt ve İskenderun’dan gelen Pardus AIS gemileri uydu haritalarında görülmesi tepki çekti.

İsrail sahil güvenliği, Sumud aktivistlerini zodyaklarla limana taşırken gemiler rotasını koruduğu görüldü. Aynı dakikalarda Hayfa’da da Envar (Nemrut), Ece S (İstanbul), Laurus (Nemrut), Geert (Fethiye), Lodestar Adventure (İstanbul) ve MSC Colais (Mersin) boşaltımda olması dikkat çekti.

“TİCARET DURMADI”

Durdu denilen ticaretin durmadığı ortaya çıktı. “Ticaret durmadı” gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması dikkat çekti.

Ankara, 2 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı "İsrail'le tüm dış ticaret askıya alındı" açıklamasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilere resmi olarak set çekmişti. Oysa 2023 yılında ticaret hacmi 6.8 milyar dolar gibi önemli bir seviyede olmasıyla dikkat çekti.

Ancak, resmi "durdurma" söylemine rağmen, ticari akışın tamamen kesilmediği İsrail verileriyle ortaya çıktı. 2025 yılının ilk 5 aylık döneminde Türkiye'den İsrail'e yapılan ihracat, bu verilere göre 393.7 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemiyle (2024'ün ilk 5 ayı) kıyaslandığında büyük bir düşüş gösteriyor; zira 2024'ün aynı döneminde ihracat 1.4 milyar dolar seviyesinde olduğunun altı çizildi.

Ticaret hacminde ciddi bir gerileme yaşanmasına rağmen, 2025'in ilk aylarındaki yüz milyonlarca dolarlık ihracat, fiili akışın tam olarak kesilmediğini kanıtladı.

Bu tablo, resmi söylemle ticari pratik arasındaki çelişkiyi gözler önüne sererek, açıklanan "tamamen askıya alma" kararının uygulanmasında istisnalar veya dolaylı yolların kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Ümit Özdağ İsrail’le ticaretin nasıl devam ettiğini açıkladı! İsrail Sumud filosuna saldırırken...

İSRAİL HAM PETROLÜNÜN ANA KAYNAĞI HALA AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN!

Ham petrol Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Ceyhan’a geldiğinin altı çizildi. Buradan tankerlerle Aşkelon/EAPC tesislerine taşındığı vurgulandı. 2024 boyunca Ceyhan çıkışlı seferler belgelendi.

Bazı tankerler Mısır açıklarında sinyal kesip günler sonra İsrail limanlarında belirdi. Bu akış, ambargo söylemine rağmen enerji ticaretinin sürdüğünü ortaya koydu.

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, “Türkiye, 2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail’le ticaret işlemlerini durdurmuştur” açıklaması yapıldı.

Yalnızca Filistin'e yardım veya ticaret yaptığını belgeleyen, her bir beyanı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından tevsik edilen ve gemide İsrail'e yasaklı yük bulunmadığına dair taahhüt veren gemilerin limanlara girişine izin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

-Uygulamanın başladığı tarihten bu yana çok sayıda İsrail iltisaklı geminin Türk limanlarına girişi engellenmiş, talimatlara aykırı hareket eden Türk bayraklı gemiler hakkında bayraktan çıkarma işlemleri tesis edilmişti.

-İddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı, 4'üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, birinin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü ülkemize bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği anlaşılmıştı.

-Diğer 2 geminin ise liman çıkış beyanına aykırı şekilde Hayfa'ya gittiği için Türk limanlarına girişleri yasaklanmış olup ayrıca gerekli hukuki süreçler işletilmekte. Sonuç olarak bu tür algı yönetimlerinin Türkiye'nin Filistin'e desteğini gölgelemeye dönük bilinçli bir kampanyanın parçası olduğu anlaşılmakta. Ülkemiz, Filistin halkının yanında durmaya ve kararlı tutumunu sürdürmeye devam etmekte.