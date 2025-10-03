Yeniçağ Gazetesi: İsrail'den tüm dünyaya 'sizi takmıyoruz' mesajı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İSRAİL'DEN TÜM DÜNYAYA 'SİZİ TAKMIYORUZ' MESAJI!

Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, kınama açıklamaları arasında insani yardım gemilerine saldırdı, aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistleri gözaltına aldı.

SÖZLER TUTULMADI

KüreseL Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım için 1 Eyül'de Barselona'dan başlayan ve bir ay süren zorlu Akdeniz yolculuğu, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze açıklarında son buldu. İspanya ve İtalya, filoya verdiği donanma desteğini kısa bir süre sonra kesmiş, birçok ülke de koruma sözün den dönmüştü. Mısır'ın kuzeyinde, uluslararası sularda ilerleyen ve Israil in daha önceden "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği "tehlike bölgesi içerisine giren Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde saldırdı.

AKTİVİSTLERİN 38'İ TÜRK

Aktivistler gözaltına alınarak, gemiler-le birlikte Askdod Limanı'na götürüldü. İklim aktivisti Greta Thunberg, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colam, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ve aktivist Yasemin Acar gibi isimlerin de bulunduğu filoda 381 Türk 44 ülkeden 500 aktivist bulunuyordu. İsrail, "Hamas-Sumud provokasyon yatlarının hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya yasal deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Yolcular Avrupa'ya sınır dışı edilecekler" açıklaması yaptı. Dünyadan da kınama mesajları geldi.

DRONLARLA HEDEF ALINDI

Filo, seyahatleri boyunca üç kez dronlar tarafından hedef alındı. İlk iki saldırı 8 ve 9 Eylül'de Tunus açıklarında gerçekleşirken, en ciddi saldırı 23 Eylül gecesi Yunanistan'ın güney açıklarında yaşandı. Gece saatlerinde dronlar ve iletişim kesici sistemlerle hedef alınan Küresel Sumud Filosu, en az 10 teknenin üzerine "tanımlanamayan kimyasal cisimler" atıldığı ve 13'ten fazla patlama sesi duyulduğunu raporladı. Can kaybı yaşanmazken, bazı teknelerde hasar ve iletişim sistemlerinde ciddi aksaklıklar meydana geldi.