İsrail Suriye'de İran Devrim Muhafızları yöneticisini öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
İsrail Suriye'de İran Devrim Muhafızları yöneticisini öldürdü
Orta Doğu'da işler giderek karışıyor. İsrail, Suriye'de yaptığı operasyonda İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü açıkladı.

İran Devlet Medyası, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İsrail'in düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir danışmanın öldürüldüğünü bildirdi.

Kaynaklar Reuters'e, Seyyid Razi Musavi olarak bilinen danışmanın Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonu, Musavi'nin öldürüldüğünü son dakika şeklinde duyurdu ve onu Muhafızların Suriye'deki en eski danışmanlarından biri olarak tanımladı.

2020'de Irak'ta ABD'nin insansız hava aracı saldırısında öldürülen Muhafızların elit Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye eşlik edenler arasında onun da yer aldığı belirtildi.

Olayla ilgili yorum yapan İran Devrim Muhafızları, İsrail'in, tuğgeneral rütbesindeki Musavi'yi öldürmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi.

Muhafızlar, devlet televizyonunda okunan açıklamada, "Şüphesiz ki gaspçı ve vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir" dedi.

İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

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