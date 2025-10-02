İsrail tarafından rehin alınan 17 Türk'ün akıbeti belli oldu! Milletvekili açıkladı

Sumud Filosu'ndaki Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Halk TV canlı yayınına bağlanarak İsrail tarafından alıkoyulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının son durumu hakkında bilgi verdi.

İsrail'in dün geceden beri teknelere yönelik tehlikeli tacizlerde bulunduğunu belirten Ün, bugün İsrail ordusu tarafından alıkoyulan Türk vatandaşı sayısının kendi kayıtlarına göre doğrulanan 37 sayısını geçtiğini ve 45'e ulaştığını ifade etti.

Alıkonulan 45 kişinin 15'inin İsrail'in Aşdod limanına götürüldüğü bilgisini de veren Denizli Milletvekili, yargılama ve beklenen sınır dışı işlemlerinin burada yapılacağı ve aktivistlerin hepsinin avukatlarının hazır olduğu bilgisini verdi.

TÜRKİYE'DEN AKTİVİSTLERİN 17'Sİ AŞDOD'A GÖTÜRÜLDÜ

Ün, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"39 tekneye müdahale edildi. Bizim hesapladığımıza göre içindeki arkadaşlar [Türkiye vatandaşı sayısı] 45'i buluyor. 37 sayısı dolaşıyor ama hepsinin dökümünü de almıştık. Onları da paylaşırız yine. Benim hesabıma göre 45'e yakındı Türk aktivist sayısı. Şu anda aslında 15 tanesinin yine arkadaşlarımızla görüşmemizden Aşdod limanına çekildiği ve oradan mahkeme yani gözaltı süreçlerinin başlatıldığı yönünde. Bugün öğle saatlerinde avukatlarıyla görüştürüleceği yönünde aslında İsrailli yetkililer bilgi vermişlerdi ama o görüşmeler de henüz avukatlarla görüştürme süreci de henüz başlamamış. Bunu biliyoruz.

Bizim, orada görevli avukatlar var. Teknelere binmeden önce biz vekaletnamelerimizi vererek biniyoruz. Orada 15-20 tane avukat var. İsrail barosuna kayıtlı olmak zorunda olduğu için bu avukatlar belli bir listesi var ve onlara vekaletname vererek teknelerde yer alıyoruz.

"İSRAİL YİNE HUKUK TANIMAZLIĞINI GÖSTERDİ"

İsrail dün gece saatlerinden itibaren, sizin de belirttiğiniz gibi, zaten hiçbir konuda hukuk tanımazlığını gösterdiği gibi bu insani yardım taşıyan teknelere müdahalesinde de yine o hukuk tanımazlığını göstermiş oldu. Motorunu kapatmayı reddeden teknelere tazyikli su sıkarak tacizde bulundu ama bu tacizin ötesine varabilirdi. Yani, bunlar küçük tekneler, bu kadar su sıkılması çok kolay şekilde bir kazaya yol açabilirdi."