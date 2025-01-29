İsrail Türk vatandaşlarını öldürdü! Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Türk vatandaşlarını öldürdü! Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Üç Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye teşebbüs eden üç Türk vatandaşının, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir."

Son Haberler
Bartın’daki sahte rapor operasyonunun detayları ortaya çıktı
Bartın’daki sahte rapor operasyonunun detayları ortaya çıktı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ harekatı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ harekatı
Domuz avına gittiği arkadaşını kaza ile vurarak öldürdü
Domuz avına gittiği arkadaşını kaza ile vurarak öldürdü
AKP'nin resmi hesabı hacklendi mi? Kısa sürede paylaşım silindi
AKP'nin resmi hesabı hacklendi mi? Kısa sürede paylaşım silindi
Suriye’nin geçici devlet başkanı belli oldu
Suriye’nin geçici devlet başkanı belli oldu